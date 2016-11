Hessen 23:45 bis 01:15 Dokumentation Der Banker - Master of the Universe D, A 2013 Untertitel HDTV Live TV Merken Regisseur Marc Bauder hatte über Zeitungsinserate einen Insider gesucht, der bereit war, sich detaillierten Fragen zur Finanzindustrie zu stellen, fand aber keinen Zugang in die hermetisch abgeriegelte Welt. Dieser eröffnete sich ihm erst durch Recherchen für sein Spielfilmprojekt 'Razzia', bei denen er einen Bundestagsabgeordneten traf, der erwähnte, dass er sich bei speziellen Kapitalmarktfragen Rat bei einem hochrangigen Investmentbanker einholt: Rainer Voss. Voss sicherte sich bei Anwälten für die Mitwirkung am Film ab. So werden in der Doku keine Namen und nur wenig Interna genannt. Dennoch gelingt es, einen überaus intimen Eindruck von einer Parallelwelt zu vermitteln: der Finanzindustrie. Anhand der Biographie von Rainer Voss kann der Zuschauer die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte nachvollziehen. Die Ausführungen des Mittfünfzigers liefern viele Anstöße und werfen Fragen auf. Die Frage nach der Verantwortung zum Beispiel. Voss ist der Meinung, dass nicht abstrakte Mächte wie eine gottgleiche Kraft, "die Märkte" oder "die Unternehmen" auf das Weltgeschehen wirken, sondern dass es Menschen sind, die handeln und nun umdenken müssen. Die Finanzkrise mit all ihren globalen Auswirkungen ist menschengemacht. Der Markt ist nicht lernfähig. Voss stellt beunruhigend pessimistische Prognosen über die nächsten Ereignisse: 'Dass das ein gutes Ende nimmt, glaube ich keine Sekunde'. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Der Banker: Master of the Universe Regie: Marc Bauder Drehbuch: Marc Bauder Kamera: Börres Weiffenbach Musik: Bernhard Fleischmann