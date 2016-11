Hessen 10:00 bis 10:50 Dokumentation Eisbär, Affe & Co. Zoogeschichten aus Stuttgart - Pediküre bei den Poitoueseln Pediküre bei den Poitoueseln D 2010 Untertitel Live TV Merken Die Kaimane wirken mitunter reglos und unbeteiligt, manchmal lassen sie sich mit einem Stock hin und her schieben wie aufblasbare Gummikrokodile im Planschbecken, und trotzdem ist es immer eine Mutprobe, ihnen näher zu kommen. Doch heute steht sie auf dem Programm - die Fütterung der Kaimane. Obwohl die Pfleger seit langem im Kontakt zu ihnen sind, darf die Vorsicht gegenüber den räuberischen südamerikanischen Echsen nie nachlassen. Weniger gefährlich, aber äußerst anspruchsvoll zeigen sich die Giraffen. Da sie stets nur aus den Kronen der Bäume und immer nur das Beste fressen, gibt es in der Wilhelma extra einen künstlichen Baum, an dem immer aufs Neue Kronen aus frischem Laub hochgezogen und von den großen Tieren abgeerntet werden können. Wie gut für sie gesorgt wird, merken die kleinen Poitouesel dagegen manchmal erst auf den zweiten Tritt: Alle acht Wochen erscheint hier der Huf- und Klauenpfleger und legt Hand beziehungsweise Zange und Feile an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Eisbär, Affe & Co.