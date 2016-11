Kabel1 Doku 23:40 bis 00:30 Dokumentation Hitler - Verführer der Massen GB 2012 16:9 HDTV Merken Wie gelang es Adolf Hitler solch eine starke Verbindung mit einem großen Teil des deutschen Volkes aufzubauen? Sein dunkles Charisma war einzigartig und veranlasste die Bürger dazu, einem Menschen und seinem unbedingten Willen kopflos zu folgen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Dark Charisma Of Adolf Hitler