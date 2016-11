kabel1 classics 02:05 bis 03:35 Horrorfilm Das Kabinett des Schreckens USA 1981 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Vier abenteuerlustige Teenager lassen auf dem Rummel keinen Spaß aus und landen schließlich im "Funhouse", einem makabren Gruselkabinett. Spontan beschließen sie, sich dort über Nacht einsperren zu lassen. Der Spaß verwandelt sich bald in puren Horror, als die Jugendlichen bemerken, dass sie nicht alleine in der Geisterbahn sind. Der missgestaltete Sohn des Betreibers treibt dort sein Unwesen und hat es auf die Teenager abgesehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elizabeth Berridge (Amy) Cooper Huckabee (Buzz) Miles Chapin (Richie) Largo Woodruff (Liz) Kevin Conway (Conrad Straker) Wayne Doba (Gunther Straker) Sylvia Miles (Madame Zena) Originaltitel: The Funhouse Regie: Tobe Hooper Drehbuch: Larry Block Kamera: Andrew Laszlo Musik: John Beal