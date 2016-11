Hollywood-Star Johnny Depp in einer erstklassigen Stephen King-Verfilmung: Der erfolgreiche Schriftsteller Mort Rainey hat gerade eine schwierige Scheidung von seiner Frau Amy hinter sich und wohnt nun in einem verlassenen Haus am See. Dort taucht eines Tages ein Fremder namens John Shooter auf, der ihn beschuldigt, eine Geschichte von ihm kopiert zu haben. Mort Rainey versucht, die Angelegenheit zu klären, aber das erweist sich als unerwartet schwierig ... In Google-Kalender eintragen