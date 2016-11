kabel1 classics 13:55 bis 15:25 Horrorfilm Candymans Fluch USA 1992 20 40 60 80 100 Merken An der Universität von Chicago arbeitet die Geschichtsstudentin Helen Lyle an einer Studie über die Legende des "Candymans" . Dieses wilde, Haken schwingende Phantom erscheint, wenn man seinen Namen fünfmal in einen Spiegel spricht. Als Helen der Versuchung, den fürchterlichen Geist zu erwecken, nicht widerstehen kann, ist dies der Beginn einer Reihe von übernatürlichen Ereignissen, die ihr Ende in grausamen Morden finden und Helen unter Tatverdacht bringen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Virginia Madsen (Helen Lyle) Tony Todd (Candyman) Xander Berkeley (Trevor Lyle) Kasi Lemmons (Bernadette "Bernie" Walsh) DeJuan Guy (Jake) Carolyn Lowery (Stacey) Vanessa Williams (Anne-Marie McCoy) Originaltitel: Candyman Regie: Bernard Rose Drehbuch: Bernard Rose Kamera: Anthony B. Richmond Musik: Philip Glass Altersempfehlung: ab 18