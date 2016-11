kabel1 classics 11:50 bis 13:55 Horrorfilm Wolf USA 1994 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Oscar-Preisträger Jack Nicholson holt das Tier im Manne hervor: Nachdem er nachts von einem Wolf gebissen wurde, verwandelt sich der New Yorker Verlagslektor Will Randall von einem ängstlichen Leisetreter zu einem willensstarken Mann, der sich gegen alle Intrigen durchsetzt und eiskalt seinen Konkurrenten aussticht. Doch dieser mutiert kurz darauf ebenfalls zum Werwolf und ermordet Randalls Frau. Es kommt es zum blutigen Kampf zwischen dem alten und dem jungen Wolf ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jack Nicholson (Will Randall) Michelle Pfeiffer (Laura Alden) James Spader (Stewart Swinton) Kate Nelligan (Charlotte Randall) Richard Jenkins (Detektiv Bridger) Christopher Plummer (Raymond Alden) Eileen Atkins (Mary) Originaltitel: Wolf Regie: Mike Nichols Drehbuch: Jim Harrison, Wesley Strict Kamera: Giuseppe Rotunno Musik: Ennio Morricone Altersempfehlung: ab 16

