kabel1 classics 10:10 bis 11:00 Actionserie Drei Engel für Charlie Folge: 7 Mord-Hotel exklusiv USA 1976 16:9 HDTV Eine junge Reporterin stirbt - angeblich durch einen Unfall. Doch die Engel glauben nicht daran, denn sie wissen, dass die Frau in einem Fall illegaler Grundstücksgeschäfte recherchierte. Deshalb nehmen sie Kontakt zu dem zwielichtigen Geschäftemacher Terranova auf, der eine Hotelkette unter Umgehung bestimmter Umweltgesetze hochziehen will. Sie lassen sich als Angestellte in eines seiner Hotels einschleusen, und bald wird ihnen das Ausmaß von Terranovas Machenschaften klar ... Schauspieler: Kate Jackson (Sabrina Duncan) Jaclyn Smith (Kelly Garrett) David Doyle (John Bosley) Robert Loggia (Paul Terranova) Joseph Ruskin (Koslo) Hugh Gillin (Harvey Sunday) Farrah Fawcett (Jill Munroe) Originaltitel: Charlie's Angels Regie: Richard Benedict Drehbuch: Rick Husky Kamera: Dennis Dalzell Musik: Jack Elliott, Allyn Ferguson Altersempfehlung: ab 12