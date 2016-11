Das Erste 22:45 bis 23:30 Show Nuhr auf Arbeit Von und mit Dieter Nuhr D 2016 2016-11-03 03:30 Stereo Untertitel HDTV Neue Folge Merken Dieter Nuhrs Beitrag zur ARD-Themenwoche "Zukunft der Arbeit". Nur, was genau hat ein Kabarettist überhaupt zum Thema Arbeit beizutragen? Dieter Nuhr sagt: nichts! Regelmäßige Arbeit wird von Dieter Nuhr nur mit wissenschaftlicher Distanz betrachtet. Dabei kann Arbeit auch erfüllend sein. Wer keine hat, dem ist es auch wieder nicht recht. Warum aber am Ende immer der andere reich ist, und man selber pleite, das weiß auch Dieter Nuhr nicht. Seine Antworten gibt er in diesem Special heute trotzdem zum Besten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Nuhr auf Arbeit