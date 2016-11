ZDFinfo 09:40 bis 10:25 Dokumentation Großstadtdschungel Amsterdam Design, Kultur und schräge Typen D 2016 Stereo 16:9 Live TV Merken Amsterdam war immer ein Ort für Querdenker und Individualisten. Bis heute treffen sich hier Trendsetter, bringen ihren Lebensstil und neue Ideen aus der ganzen Welt mit. Während der deutsche Mann noch zum Frisör geht, lässt der Amsterdamer seinen Hippster-Bart im Barbershop stylen. Anschließend geht es zum Shoppen in den "Concept Store" speziell für Männer, dem ersten in den Niederlanden. Auf echte Kerle, die es etwas rauer mögen, wartet Tattoo-Künstler Henk Schiffmacher mit seiner Nadel. Stars wie die Red Hot Chili Peppers und Lady Gaga gehören zu seinen Kunden. "Großstadtdschungel", das neue ZDFinfo-Format, erkundet Trends und Stile in europäischen Metropolen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Großstadtdschungel