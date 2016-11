ZDFinfo 08:10 bis 08:55 Reportage Abenteuer Weltumseglung Ein Paar, sein Boot und das Meer D 2014 Stereo 16:9 Live TV Merken Ein junges Paar, ein altes Segelboot und ein großes Abenteuer. Johannes Erdmann und Cati Trapp stechen in See. Ihr Ziel: einmal um die Welt. Geschätzte Reisezeit: zwei bis drei Jahre. Auf ihrer langen Reise führen Cati und Johannes Videotagebuch und beschreiben so ihre Erlebnisse, Abenteuer, das Zusammenleben an Bord und ihre persönliche Entwicklung während der Reise. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Johannes Erdmann, Cati Trapp Originaltitel: Abenteuer Weltumseglung

