ZDFinfo 06:10 bis 06:55 Dokumentation Volle Kraft voraus - Die Hamburger Hafenschlepper D 2014 2016-11-23 07:45 Stereo 16:9 Live TV Merken Sie sind jung, top ausgebildet und jahrelang zur See gefahren. Als Kapitäne, Schiffsoffiziere oder Mechaniker. Doch die ganz große Herausforderung finden sie nur auf ihren Schleppern. Die Schlepper-Crews vom Hamburger Hafen - die neue Generation an Bord pflegt einen neuen Style. Wenn es hart auf hart kommt, hat der Kapitän immer noch das letzte Wort. Ansonsten herrscht Teamgeist. Ohne die langjährige Berufserfahrung und die mächtige Zugkraft ihrer Schlepper wären viele Ozean-Riesen verloren. Ob im engen Hamburger Hafen, in der Nordsee oder im Atlantik - die Männer und Frauen auf den Schlepper-Booten tragen millionenschwere Verantwortung. Sei es das Reinschleppen von Containerriesen in den Hafen, die Bergung havarierter Schiffe oder Spezialtransporte von Windpark-Bauteilen oder Öl-Pipelines auf hoher See. Die Doku-Soap begleitet eine Handvoll Schleppercrews in einem Berufsalltag, der sich zwischen Sturm, Nebel, Rost und Eis in ständigem Wechsel zwischen Extremsituationen und Routine abspielt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Volle Kraft voraus - Die Hamburger Hafenschlepper