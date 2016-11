ZDF neo 04:55 bis 06:30 Krimi Der Kommissar und das Meer Sommerzeit D, S 2008 Nach dem Roman von Mari Jungstedt Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Der Sprengmeister Morgan Larsson ist in einem Steinbruch ums Leben gekommen. Zuerst scheint es so, als handele es sich um einen tragischen Unfall. Doch Ewa stellt bei der Obduktion der Leiche fest, dass Larsson erschossen wurde. Die Ermittlungen führen Kommissar Robert Anders in eine unvermutete Richtung. Larsson und sein Jugendfreund Per Bovide haben mit Morphium gehandelt. Als Bovide ebenfalls erschossen aufgefunden wird, konzentriert sich Robert stärker auf die Vergangenheit der beiden Opfer. Denn vor Jahren gab es bereits einen Mord, der nie aufgeklärt wurde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Walter Sittler (Robert Anders) Andy Gätjen (Thomas Wittberg) Paprika Steen (Line Anders) Sólveig Arnarsdóttir (Karin Jakobsson) Inger Nilsson (Ewa) Frida Hallgren (Emma Winarve) Nicole Heesters (Kristin Anders) Originaltitel: Der Kommissar und das Meer Regie: Anno Saul Drehbuch: Henriette Piper Kamera: Nathalie Wiedemann Musik: Fabian Römer Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 297 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

Das Erste 05:30 bis 09:00

Seit 57 Min. ARD-Morgenmagazin

Magazin

ZDF 05:30 bis 09:00

Seit 57 Min. SAT.1-Frühstücksfernsehen

Magazin

Sat.1 05:30 bis 10:00

Seit 57 Min.