Unheil in den Bergen D 2013

Toni Sterzinger hat schon immer für die nachhaltige Bewirtschaftung seines Waldstücks gekämpft. Auch wenn es um den gemeinsamen Hof, den er zusammen mit seiner Frau Theresa, Sohn Valentin und Tante Luise bewirtschaftet, finanziell nicht gut steht: Verkaufen will er den Wald nicht. Und schon gar nicht an seinen Vater Max, Besitzer des lokalen Sägewerks. Theresa macht ihrem Mann Vorwürfe, warum er nur so stur sein kann. Sie streiten. Toni verlässt wütend den Hof und kehrt nicht zurück. In jener Nacht wütet ein heftiges Unwetter, bei dem die Brücke zwischen dem Waldgrundstück von Toni und dem seines Vaters zerstört wird. Überall Schlamm und Geröllmassen. Da man Toni nicht findet, schwanken Theresa, Valentin und Luise noch Wochen nach dem Unglück zwischen zwei Wahrheiten: Hat Toni die Familie nach dem Streit mit Theresa sitzengelassen, oder wurde er von der gewaltigen Lawine fortgerissen? Max versucht Theresa davon zu überzeugen, dass sein Sohn sie sitzengelassen hat, und will ihre geschwächte Position ausnutzen, um an Tonis Wald heran zu kommen. Er braucht das Waldstück, um den Vertrag mit einem wichtigen Kunden zu erfüllen, andernfalls droht ihm eine Konventionalstrafe. Er setzt sogar seinen Geschäftsführer Georg Zübert, der schon immer starke Gefühle für Theresa hatte, auf seine Schwiegertochter an, um sie zum Verkauf zu überreden. Doch Theresa befürchtet, dass die unverantwortlichen Waldrodungen ihres Schwiegervaters jenen Erdrutsch verursacht haben. Sie will Toni nicht verraten. Sie wird unter keinen Umständen verkaufen. Um Max am Abtransport der Bäume zu hindern, zündet Theresa eines Nachts die neu aufgebaute Brücke an. Max lässt daher zum Abtransport des Holzes eine provisorische Brücke mit Hilfe von übereinander gestapelten Rohren errichten und riskiert auch wegen der bevorstehenden Schneeschmelze auf den Berggipfeln eine Überschwemmung, die verheerende Folgen für das gesamte Dorf hätte. Bei den voranschreitenden Abholzungsarbeiten, die immer rabiatere Züge annehmen, wird die Leiche von Toni gefunden, die tatsächlich unter dem Erdrutsch begraben war. Ein heraufziehendes Unwetter droht unterdessen den Wasserpegel im Fluss weiter zu heben. Theresa startet einen letzten Versuch, Georg davon zu überzeugen, Max aufzuhalten.

Schauspieler: Brigitte Hobmeier (Theresa Sterzinger) Günther Maria Halmer (Max Sterzinger) Marcus Mittermeier (Georg Zübert) Tim Bergmann (Toni Sterzinger) Samuel Jung (Valentin Sterzinger) Gundi Ellert (Luise) Christian Hoening (Alois) Originaltitel: Unheil in den Bergen Regie: Dirk Regel Drehbuch: Claudia Kaufmann Kamera: Philipp Timme Musik: Christoph Zirngibl