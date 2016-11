ZDF neo 00:15 bis 00:45 Talkshow Kessler ist... Michaela Schaffrath D 2014 Stereo 16:9 HDTV Merken Wie fühlt es sich eigentlich an, Heino zu sein? Wie läuft es sich in Michaela Schaffraths Schuhen? Ist Joachim Llambi wirklich so ein harter Hund, und kann Matthias Steiner auch mal schwach sein? Ein Mensch hat viele Gesichter - Michael Kessler will sie alle kennenlernen. Dafür recherchiert er das Leben einiger Prominenter gründlich. Er sichtet Fotos und Archivmaterial und spricht mit ihnen, ihren Kollegen, Angehörigen und Freunden. Am Ende seiner Reise verwandelt er sich selbst in den Prominenten - in perfekter Maske, Mimik und Gestik. Im finalen Interview konfrontiert Kessler seinen prominenten Gast mit dessen Spiegelbild. Heino trifft auf Heino, Llambi auf Llambi. Nachdem Kessler zuvor den Prominenten interviewte, interviewt der am Ende "sich selbst". Er stellt sich Fragen, die er sich schon immer stellen wollte. Mit ungewissem Ausgang. Denn wenn Kessler als Spiegelbild des Prominenten antwortet, fallen die letzten Masken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Michael Kessler Originaltitel: Kessler ist...