ZDF neo 17:25 bis 18:35 Krimi Columbo Klatsch kann tödlich sein USA 1973 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die alternde Schauspielerin Nora Chandler wird vom Klatschjournalisten Jerry Parks, der mit ihrer Assistentin Jean Davis ein Verhältnis hat, erpresst. Sie will sich rächen. Nora tränkt Parks' Einfahrt mit Benzin und sorgt dafür, dass der nächste vorfahrende Wagen in Flammen aufgeht. Bei dem Anschlag wird jedoch nicht Parks, sondern seine Geliebte Jean getötet. Columbo fragt sich schnell, ob der Anschlag wirklich ihr galt. Die großartige Anne Baxter, deren schauspielerische Karriere Klassiker wie "Alles über Eva" beinhaltet, spielt hier ironischerweise eine Schauspielerin, die ihren Zenit bereits überschritten hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Peter Falk (Inspektor Columbo) Anne Baxter (Nora Chandler) Pippa Scott (Jean Davis) Mel Ferrer (Jerry Parks) Kevin McCarthy (Dr. Frank Simmons) Frank Converse (Mr. Fallon) Edith Head (Edith Head) Originaltitel: Columbo Regie: Richard Quine Drehbuch: Jackson Gillis Kamera: Harry L. Wolf Altersempfehlung: ab 6