TNT Film 23:50 bis 01:15 Krimi Ghetto Superstar USA 2000 16:9 Der Musiker und Rapper Diamond würde gern ein Superstar werden, um seiner Herkunft zu entfliehen. Probleme hat er genug: Sein Vater ist obdachlos, sein bester Freund handelt mit Drogen und seine Freundin ist schwanger. Bald schon muss Diamond aber feststellen, dass die Musikindustrie genauso korrupt und gefährlich ist wie die Straßen des Gettos, in denen er aufgewachsen ist. Schauspieler: Pras (Denzel / Diamond) Ja Rule (David "Gage" Williams) Jason Statham (Mr. B) Vondie Curtis-Hall (Cliff) Tamala Jones (Kia) John Ralston (Mr. White) Chris Messina (Baz) Originaltitel: Turn It Up Regie: Robert Adetuyi Drehbuch: Robert Adetuyi Kamera: Hubert Taczanowski Musik: Frank Fitzpatrick Altersempfehlung: ab 16