TNT Film 12:25 bis 14:25 Drama ...die alles begehren USA 1965 Nach einer Vorlage von Martin Ransohoff 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die unkonventionelle Künstlerin Laura Reynolds ist alleinerziehend und lebt gemeinsam mit ihrem Sohn Danny an der Küste Kaliforniens. Als ein Richter eines Tages festsetzt, dass sie das Kind nicht länger zuhause unterrichten darf, wird Danny in ein Internat gesteckt. Dieses wird von dem verheirateten Pfarrer Edward Hewitt geleitet, der sich Hals über Kopf in die hübsche Künstlerin verliebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Elizabeth Taylor (Laura Reynolds) Richard Burton (Dr. Edward Hewitt) Eva Marie Saint (Claire Hewitt) Charles Bronson (Cos Erickson) Robert Webber (Ward Hendricks) James Edwards (Larry Brant) Torin Thatcher (Richter Thompson) Originaltitel: The Sandpiper Regie: Vincente Minnelli Drehbuch: Dalton Trumbo, Michael Wilson Kamera: Milton Krasner Musik: Johnny Mandel Altersempfehlung: ab 16