Mathilde kann nicht glauben, dass ihr Verlobter Manech wie Millionen andere Soldaten im Ersten Weltkrieg "auf dem Feld der Ehre" gestorben sein soll. Wenn Manech tot wäre, so meint sie, würde sie das spüren. Eigensinnig hält sie an diesem intuitiven Gefühl fest, das sie wie ein Band der Hoffnung mit ihrem Geliebten verbindet, und begibt sich auf die Suche nach der Liebe ihres Lebens.