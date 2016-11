Silverline 21:55 bis 23:40 Thriller Cleanskin GB 2012 20 40 60 80 100 Merken Während seines Undercover-Einsatzes in Diensten eines internationalen Waffenschiebers mopsen islamistische Terroristen dem britischen Geheimagenten Harry eine Packung Semtex. Bevor sie den Sprengstoff nun womöglich in irgendeiner Londoner Lokalität zur Explosion bringen, soll Harry die Täter aufspüren und neutralisieren. Der in seiner Ehre tief gekränkte Ex-Elitesoldat zieht daraufhin in einen regelrechten Privatkrieg, während anderswo in der Stadt sein zentraler Gegenspieler auf seinen großen Moment vorbereitet wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sean Bean (Ewan) Charlotte Rampling (Charlotte McQueen) Abhin Galeya (Ash) Tuppence Middleton (Kate) James Fox (Scott) Peter Polycarpou (Nabil) Michelle Ryan (Emma) Originaltitel: Cleanskin Regie: Hadi Hajaig Drehbuch: Hadi Hajaig Kamera: Ian Howes Musik: Simon Lambros Altersempfehlung: ab 16