Silverline 17:05 bis 18:50 Horrorfilm Dark Flight THAI 2012 20 40 60 80 100 Merken Vor zehn Jahren überlebte die junge Flugbegleiterin New (Marsha Wattanapanich, "Alone") als Einzige einen schrecklichen Flugzeugabsturz. Seitdem ist sie davon überzeugt, dass der Absturz durch böse Mächte verursacht wurde und muss sich auf Anraten ihrer Fluggesellschaft einer Psychotherapie unterziehen. Als sie endlich geheilt scheint und wieder fliegen darf, bemerkt New bereits kurz nach dem Start, dass sie sich wieder in der gleichen Unglücksmaschine wie vor zehn Jahren befindet. Auch die Geister erscheinen ihr wieder, und dieses Mal wollen sie das, was sie beim letzten Mal nicht bekommen konnten: News Leben! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Marsha Wattanapanich (New) Peter Knight (Bank) Paramej Noiam (Jamras) Patcharee Tubthong (Gift) Anchalee Hassadeevichit (Phen) Thiti Vechabul (Prince) Namo Tongkumnerd (Wave) Originaltitel: 407 Dark Flight 3D Regie: Isara Nadee Drehbuch: Nattapot Potchumnean, Nattamol Peanthanom, Chanin Panthong, Kongkiat Khomsiri Kamera: Chatchai Kusonsincha Musik: Vanilla Sky Altersempfehlung: ab 16