Silverline 15:45 bis 17:05 Krimi This is a Robbery GB 2014 20 40 60 80 100 Merken 5 Diebe. 4 Millionen Pfund. Ein perfekter Plan. Was könnte da noch schiefgehen... Während eines brutalen Bankraubs wird der Kopf der Bande erschossen. Zurück bleiben 4 Bankräuber, eine weibliche Geisel, 4 Millionen Pfund, ein Chaos und die anrückende Polizei. Ex-Hooligan Danny übernimmt sofort das Kommando der flüchtigen Kriminellen. Dazu gehören Nachtclub Besitzer Tony, der Drogendealer Caezar, Ex-Söldner Rowentree und Lauren, die attraktive Geisel aus der Bank. Nach einem hitzigen Gefecht mit der Polizei gelingt ihnen die Flucht. Sie haben jedoch die Rechnung ohne den korrupten und verrückten Sergeant Cooke gemacht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Samuel Anoyke (Ceaser) Roger Griffiths (Rowntree) Shane Hart (Banker) Marcus Langford (Armed response police officer) Paul Marlon (Danny) Bharat Mistri (Bank Staff) Kumud Pant (Bank Staff) Originaltitel: Dangerous Mind of a Hooligan Regie: Greg Hall Drehbuch: Greg Hall Kamera: Nicholas Winter Musik: Justin Crosby Altersempfehlung: ab 16