Silverline 12:15 bis 13:45 Thriller 7 Below - Haus der dunklen Seelen USA 2012 20 40 60 80 100 Merken Es ist der Sturm des Jahrhunderts, vor dem eine Gruppe von Fremden Schutz und Unterschlupf sucht. Es zieht sie alle zu einem abgelegenen Haus, mitten im tiefsten Wald. Doch was sie dort erwartet, hätten sie sich in ihren kühnsten Albträumen nicht vorstellen können. Denn exakt vor 100 Jahren ist an diesem Ort etwas unsagbar Schreckliches passiert. Und nun, zu diesem gespenstischen Jubiläum, findet sich die Gruppe in einer Zeitschleife wieder. Wer die Vergangenheit vergisst, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Val Kilmer (McCormick) Ving Rhames (Jack) Luke Goss (Issac) Bonnie Somerville (Brooklyn) Matt Barr (Adam) Christian Baha (Dr. Lipski) Brianna Lee Johnson (Elizabeth) Originaltitel: Seven Below Regie: Kevin Carraway Drehbuch: Kevin Carraway, Lawrence Sara Musik: Jake Staley Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:54 bis 14:10

Seit 265 Min. Fußball

Fußball

Eurosport 11:30 bis 12:30

Seit 49 Min. Thema

Magazin

3sat 11:45 bis 12:30

Seit 34 Min. 360° Geo Reportage

Reportage

ARTE 11:50 bis 12:35

Seit 29 Min.