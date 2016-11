Silverline 09:30 bis 11:00 SciFi-Film Attack of the Undead USA 2011 20 40 60 80 100 Merken Nach einer gewaltigen Explosion in der örtlichen Chemiefabrik herrscht Ausnahmezustand in einer Kleinstadt in den USA. Das freigesetzte hochgiftige Gas verwandelt die Bürger in blutrünstige Killer, die durch die Straßen ziehen und über jeden Überlebenden herfallen, um ihn in Stücke zu reißen. Jim, einer der Überlebenden, kann sich gerade noch in das Büro einer leerstehenden Scheune retten und sitzt dort fest. Es scheint keinen Ausweg zu geben, bis plötzlich das Telefon klingelt - weitere Überlebende aus der Lagerhalle nebenan versuchen, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Der Kampf gegen die Zombies beginnt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jay Hayden (Jim) Andy Stahl (Pivens) Tori White (Ix) Scott Lilly (Scott) Kathryn Todd Norman (Julie) McKenna Jones (Emilie) Loren Albanese (Jeremy) Originaltitel: State of Emergency Regie: Turner Clay Drehbuch: Turner Clay Altersempfehlung: ab 16