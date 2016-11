Silverline 08:00 bis 09:30 Horrorfilm Die Nacht der Wölfe CDN 2010 20 40 60 80 100 Merken Quebec, 1665. Nur Stunden bevor er gehängt werden soll, flieht der Frauenheld Joseph aus der Gefangenschaft. Er versteckt sich in der Lordschaft de Beaufort, wo er von den Bewohnern für einen Jesuiten Priester gehalten und freudig willkommen geheißen wird. Doch schon bald muss er erleben, dass sich, sobald sich die Nacht über das Dorf senkt, Werwölfe auf der Jagd nach frischem Menschenfleisch sind! Als Joseph sich in Marie, einer der Töchter des Königs verliebt, muss er den Kreaturen gegenübertreten um seine Liebe vor einem grausamen Schicksal zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Guillaume Lemay-Thivierge (Joseph Côté) Viviane Audet (Marie Labotte) Gilles Renaud (Seigneur de Beauport) Patrice Robitaille (Dutrisac) Antoine Bertrand (Vandeboncoeur) Marc Beaupré (La Framboise) Marie-Chantal Perron (Émérentienne) Originaltitel: Le poil de la bête Regie: Philippe Gagnon Drehbuch: Stéphane J. Bureau, Pierre Daudelin Altersempfehlung: ab 12

