Silverline 05:20 bis 06:40 Actionfilm Bounty Hunters CDN 2011

Jules und ihre Freunde sind Kopfgeldjäger. Als sie einen Flüchtigen stellen, versucht der, sich seine Freiheit zu erkaufen, indem er ihnen von einem Kopfgeld erzählt, das auf einen Schlag 100.000 Dollar einbringt. Die Kopfgeldjäger setzen nun alles daran, ihr neuestes Ziel dingfest zu machen, als sich ein Mafiaboss an sie wendet und ihnen eine Million Dollar bietet, wenn sie ihm den Mann bringen. Doch Jules und ihr Team lehnen ab, denn ihnen ist klar, dass das Leben des Mannes nichts mehr wert ist, wenn sie ihn an die Mafia übergeben. Eine Entscheidung, die dem Mafiaboss nicht behagt, weswegen er nun auch hinter Jules und Co. her ist.

Schauspieler: Trish Stratus (Jules) Frank J. Zupancic (Ridley) Boomer Phillips (Chase Thomson) Joe Rafla (Hal Lambino) Christian Bako (Francis) Andrea James Lui (Ruby) Richard Ha (Deacon) Originaltitel: Bounty Hunters Regie: Patrick McBrearty Drehbuch: Reese Eveneshen Kamera: Justin G. Dyck Musik: Norman Orenstein Altersempfehlung: ab 16