SAT.1 Gold 01:55 bis 02:40 Familiensaga Falcon Crest Verzweiflung USA 1987 Merken Mit Angelas Hilfe verlassen Peter und Kit Marlowe in Begleitung von Tony Cumson das Land. Doch bevor er geht, gibt Peter Angela einen Brief, der für die Herrin über Falcon Crest alles verändern wird. Unterdessen wurde auch Melissa aufgespürt. Sie flieht mit dem Baby und stürzt zusammen mit dem Kleinen nach einer dramatischen Verfolgungsjagd in die Bucht von San Francisco. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Wyman (Angela Channing) Robert Foxworth (Chase Gioberti) Lorenzo Lamas (Lance Cumson) David Selby (Richard Channing) Ana Alicia (Melissa Agretti Cumson) Brett Cullen (Dan Fixx) Margaret Ladd (Emma Channing) Originaltitel: Falcon Crest Regie: Reza Badiyi Drehbuch: Howard Lakin, François Campaux, Norman Corwin, Earl Hamner jr. Kamera: David Calloway Musik: Mark Snow Altersempfehlung: ab 6