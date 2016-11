SAT.1 Gold 23:55 bis 00:25 Dokusoap K 11 - Kommissare im Einsatz Vergeltung Vergeltung D 2013 16:9 Merken Die Eheleute Thomas und Brigitte N. werden in ihrem Haus von einem maskierten Mann überfallen. Noch bevor die Kommissare vom K 11 eingreifen können, wird der Ehemann erschossen. Der Täter kann fliehen. Völlig unklar bleibt, was der Mann überhaupt von dem Ehepaar wollte. Wurde dem Opfer sein Job als Gerichtspsychologe zum Verhängnis? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Michael Mayer, Gerrit Grass, Michael Naseband, Alexandra Rietz, Jonas Rohrmann Originaltitel: K 11 - Kommissare im Einsatz