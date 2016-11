SAT.1 Gold 17:45 bis 18:40 Krimiserie Mord ist ihr Hobby Skandal um Sam USA 1989 2016-11-04 13:30 Merken Sam Booth, der Bürgermeister von Cabot Cove, hofft bei den bevorstehenden Neuwahlen im Amt bestätigt zu werden. Doch bei einer Wahlkampfveranstaltung kommt es zu einem peinlichen Zwischenfall: Annie Mae Chapman aus Caspar in Wyoming beschuldigt Sam, ihr versprochen zu haben, sein Amt niederzulegen und sich endlich um sie und ihre fünf gemeinsamen Kinder zu kümmern. Der entsetzte Bürgermeister behauptet, die Frau nicht zu kennen. Kurz darauf ist Annie Mae tot ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Angela Lansbury (Jessica Fletcher) Richard Paul (Sam Booth) Lee Purcell (Annie Mae Chapman) Julie Adams (Eve Simpson) Orson Bean (Ebeneezer McEnery) John Considine (Horton Thayer) Gloria DeHaven (Phyllis Grant) Originaltitel: Murder, She Wrote Regie: John Llewellyn Moxey Drehbuch: Philip Gerson Kamera: John Elsenbach Musik: David Bell Altersempfehlung: ab 6