SAT.1 Gold 16:00 bis 16:55 Krimiserie Diagnose: Mord Wo ist die Leiche? USA 1994 2016-11-04 11:50 Merken Nach einer schmerzhaften Zahnbehandlung ruht sich Dr. Sloan aus und sieht im Fernsehen eine Sendung über Robin Westlin. Der Mann behauptet, jeden zum Millionär machen zu können. Kurz darauf ruft Westlin Dr. Sloan an: Er hat in seinem Wagen einen Infarkt erlitten. Im Haus des Arztes stirbt Westlin. Als die Polizei eintrifft, ist die Leiche verschwunden, und niemand glaubt Dr. Sloan. Schließlich kommt der Hobbydetektiv einem abgekarteten Spiel auf die Spur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dick Van Dyke (Dr. Mark Sloan) Barry Van Dyke (Lt. Steve Sloan) Victoria Rowell (Amanda Bentley-Livingston) Scott Baio (Dr. Jack Stewart) Delores Hall (Delores Mitchell) Michael Tucci (Norman Briggs) Lisa Zane (Mrs. Westlin) Originaltitel: Diagnosis Murder Regie: Christian I. Nyby II Drehbuch: Joyce Burditt, Robert Schlitt Kamera: Patrick McGinnis Musik: Peter Myers Altersempfehlung: ab 12