ZDF 02:00 bis 02:45 Krimiserie Verdict Revised - Unschuldig verurteilt Schnee im Gepäck S 2008 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV Live TV Merken Das Team um Markus Haglund beschäftigt sich mit dem Fall einer jungen Frau, die vor Jahren Drogen von Thailand nach Schweden geschmuggelt haben soll. Pikanterweise handelt es sich bei der Inhaftierten um eine von Markus Haglunds zahlreichen Affären. Mehr als ein Kilogramm Heroin wurde in ihrem Koffer entdeckt. Das Urteil: zehn Jahre Haft. Ob der Koffer wirklich ihr gehörte, wurde nie untersucht. Haglunds Team stellt intensive Recherchen an und findet schließlich Hinweise auf ähnliche Fälle. Als im Gefängnis ein Mordanschlag auf die Mandantin verübt wird, weiß Haglund, dass nicht mehr viel Zeit bleibt, den Fall aufzuklären. Doch da ist seine Studentin Anna schon auf dem Weg nach Thailand - und damit in großer Gefahr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mikael Persbrandt (Markus Haglund) Helena Af Sandeberg (Anna Sjöstedt) Sofia Ledarp (Fia Jönsson) Francisco Sobrado (Belal Al-Mukhtar) Leonard Terfelt (Roger Andersson) Anja Lundqvist (Caroline Gustavsson) Marie Richardson (Ulrika Stiegler) Originaltitel: Oskyldigt dömd Regie: Molly Hartleb Drehbuch: Kerstin Gezelius Kamera: Mats Axby Musik: Anders Herrlin, Jennie Löfgren Altersempfehlung: ab 12