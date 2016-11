ZDF 18:00 bis 19:00 Krimiserie SOKO Stuttgart Folge: 169 Dirty Harry D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Neue Folge Live TV Merken Der Kleinkriminelle Jörg Driesner wird tot am Waldrand gefunden. Bald wird klar, dass Driesner Senioren durch falsche Lotteriegewinne um ihre Ersparnisse gebracht hatte. Driesners letzter Anruf führt die SOKO-Ermittler in eine gutbürgerliche Wohnsiedlung. Dort geht der besorgte Senior Dietmar Notz gerade einer angeblichen Einbruchserie auf den Grund. Er beteuert allerdings, Driesner nie gesehen zu haben. Ermittlungen ergeben, dass Driesner einen heftigen Streit mit seinem Mitbewohner Olaf Kerner hatte. Doch Kerner ist nicht auffindbar. Die weitere Auswertung der getätigten Anrufe schockiert: Driesner und Kerner prellten Senioren durch die Besteuerung vermeintlicher Lotteriegewinne um ihre Ersparnisse. Unter den Opfern befinden sich auch die Nachbarn von Dietmar Notz: Berta und Gottlieb Hermann. Gottlieb Hermann leidet seit Kurzem an Amnesie und liegt im Krankenhaus. Bei den Ärzten und Ermittlern kommen Zweifel auf. Vor allem, als die drei unbefangenen Nachbarn sich zunehmend in Widersprüche verstricken. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Astrid M. Fünderich (Martina Seiffert) Peter Ketnath (Joachim Stoll) Benjamin Strecker (Rico Sander) Yve Burbach (Selma Kirsch) Karl Kranzkowski (Michael Kaiser) Mike Zaka Sommerfeldt (Jan Arnaud) Eva Maria Bayerwaltes (Prof. Dr. Lisa Wolter) Originaltitel: Soko Stuttgart Regie: Gero Weinreuter Drehbuch: Mira Roth, Thomas Frydetzki Kamera: Thomas Ch. Weber Musik: Uwe Schenk