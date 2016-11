ZDF 16:10 bis 17:00 Krimiserie SOKO Kitzbühel Folge: 22 Die Wilden A, D 2004 2016-11-03 04:30 Stereo Untertitel 16:9 Live TV Merken Beim jährlichen Motorradtreffen in Kitzbühel kommt es zu einer Konfrontation zwischen Harley-Davidson- und Motocross-Fahrern. Später wird die Leiche des Motocrossers Alfred Auer gefunden. Der Tote wurde auf der Rennstrecke bei Kundl entdeckt. Katrin und Andreas sehen sich vielen Tatverdächtigen gegenüber: David Gilan, Chef eines Motorradshops, und Thomas Buchinger, Sägewerks- und Waldbesitzer sowie Eigner des Motocross-Geländes sind nur zwei davon. Außerdem stehen im Fokus der Ermittlungen Franz Welt, Kollege und Freund des Toten sowie Sabine, Ex-Freundin von Gilan, die sich kürzlich Alfred Auer zugewandt hatte. Mordmotive gibt es gleich mehrere: Eifersucht, Rache, aber auch die Spekulation mit der Errichtung eines Gewerbebetriebes auf der Motocross-Strecke, der allerdings ein Pachtvertrag Auers im Wege stand. Hannes hat ganz andere Sorgen: Da sein gesamtes Personal im Urlaub oder krank ist, muss sich Gräfin Schönberg in den von der Harley-Davidson-Clique eroberten Pochlarner Stuben als Kellnerin unter Beweis stellen und macht dabei interessante Beobachtungen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kristina Sprenger (Karin Kofler) Hans Sigl (Andreas Blitz) Andrea L'Arronge (Gräfin Schönberg) Heinz Marecek (Hannes Kofler) Anja Stöhr (Dr. Silvia Pfaundler) Michael Roll (David Gilan) Ferry Öllinger (Kroisleitner) Originaltitel: SOKO Kitzbühel Regie: Michael H. Zens Drehbuch: Martin Ambrosch Kamera: Walter Kindler Musik: Martin Grassl