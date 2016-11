NDR 22:00 bis 23:30 Tragikomödie Strawberry Bubblegums D 2016 Stereo Untertitel HDTV 20 40 60 80 100 Merken Lucy und ihre alleinerziehende Mutter Paula bilden eigentlich ein gutes Team, bis Lucy durch Zufall ein lang verschwiegenes Geheimnis entdeckt, das ihr Leben gehörig durcheinander wirbelt: Ihre Mutter hat früher als Pornodarstellerin unter dem Namen Vicky Venus gearbeitet und Lucy selbst ist das Ergebnis eines Pornodrehs. Alle Erklärungsversuche der Mutter können Lucys Wut nicht besänftigen. Und weiterhelfen kann Paula ihr auch nicht. Denn sie hat keine Ahnung, wer Lucys Erzeuger ist. Lucy fühlt sich um ihren Vater betrogen und meint nun auch zu verstehen, warum sie selbst so verklemmt ist und mit Jungen Probleme hat, bei einer so verlogenen und prüden Mutter. Lucy beschließt, ihren Vater auf eigene Faust zu suchen und beginnt gemeinsam mit ihrer besten Freundin Mia zu recherchieren. Doch nur ein ehemaliger Drehpartner ist noch unter seinem damaligen Pseudonym im Geschäft: Udo Ochsenschwanz. In den 1980er-Jahren war Udo ein echter Pornostar, doch das "Golden Age of Porn" ist längst vergangen. Um irgendwie über die Runden zu kommen, tritt er in einem Live-Sex-Schuppen auf der Reeperbahn auf. Was anderes als f ... kann Udo eben nicht, und selbst das nicht mehr besonders gut. Lucy bietet ihm Geld für seine Hilfe bei der Suche nach ihrem Vater. Doch nachdem Udo einen Blick auf die Kandidatenliste geworfen und erklärt hat, dass er selbst nicht ihr Vater sein kann, da er sich als Vollprofi sterilisieren lassen hat, setzt er Lucy vor die Tür. Die Kleine wühlt in einer Vergangenheit, mit der er nichts mehr zu tun haben will. Doch Lucy lässt Udo nicht in Ruhe. Und plötzlich keimt in Udo die Hoffnung auf, dass das seine Chance sein könnte, alte Kontakte wieder herzustellen und sein Comeback vorzubereiten. Mit selbst verfasstem Pornofilmdrehbuch im Gepäck lässt er sich auf Lucys Deal ein. Auf Udos altem Motorrad machen sich die beiden auf eine Reise durch Norddeutschland. Für Udo ist es die Rückkehr in eine Branche, die nichts mehr mit der Pornovergangenheit gemein hat, die ihm so vertraut war. Für Lucy hingegen eröffnet sich eine komplett neue Welt, auf die sie nicht vorbereitet ist. Die Jagd nach Genmaterial schweißt das ungleiche Paar zusammen. Doch je mehr Udo Lucy in sein Herz schließt, desto schlimmer plagt ihn sein schlechtes Gewissen: Denn vor fast 18 Jahren kam es zwischen ihm und Paula abseits des Pornosets zu einer Romanze. Auch er könnte Lucys Vater sein. Heimlich macht er einen Vaterschaftstest, traut sich aber nicht, das Ergebnis anzuschauen. Erst am Tiefpunkt ihrer Reise erzählt Udo Lucy von dem Test und der Beziehung, die er zu Paula hatte. Lucy ist wütend, schon wieder angelogen worden zu sein, aber sie öffnet den ominösen Briefumschlag: Das Ergebnis ist für beide eine Enttäuschung. Betrunken und verzweifelt haut Lucy ab und beschließt, selbst bei einem Porno mitzumachen, um sich zu beweisen, dass sie nicht so prüde ist, wie ihre verlogene Mutter. Als Udo herausfindet, was Lucy plant, versucht der alte Expornostar mit allen Mitteln, das junge Mädchen zu retten. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gloria Endres de Oliveira (Lucy) André M. Hennicke (Udo Ochsenschwanz) Jasmin Tabatabai (Paula) Ronald Nitschke (Frank) Michael Lott (Klaus) Alice Dwyer (Kiara Fröhlich) Max Mauff (Ronnie) Originaltitel: Strawberry Bubblegums Regie: Benjamin Teske Drehbuch: Cherokee Agnew Kamera: Niklas Lindschau Musik: Daniel Hoffknecht