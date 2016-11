NDR 06:00 bis 06:20 Kindersendung Sesamstraße D, USA Stereo HDTV Live TV Merken Welch ein Schreck: Elmo findet heraus, dass er keinen Bauchnabel hat! Zum Glück kann Julia helfen. Bert und Elmo spielen, dass sie fliegen, wobei das Spiel zusehends wirklicher erscheint. Ernie rockt auf seinem Fantasie-Schlagzeug. Der neunjährige Sean lernt seinen Traumberuf kennen: Schauspieler. Im Theater trifft er Schauspieler Benni, der in dem Stück "Der kleine Störtebecker" die Hauptrolle spielt. Sean bekommt ein Kostüm, wird geschminkt und lernt seinen Text, um einen Piraten in dem Stück zu spielen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sesamstraße