3sat 04:05 bis 04:55 Dokumentation Sharing - Economy Fluch oder Segen? D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Überall entstehen, getragen von nachhaltigen wie ökonomischen Motiven, neue Geschäftsmodelle und eine - potenziell - alternative Konsumkultur. Der Film betrachtet die neue Wirtschaftsform aus globaler Sicht. Er geht zunächst zurück zu den Wurzeln der "Sharing Economy". San Francisco gilt als Wiege der internetbasierten Ökonomie des Teilens. Hier wurden zuerst Geschäftsmodelle für digitale Technologien entwickelt und umgesetzt. Hier wurde Tauschen und Teilen über das Internet zu einem Hoffnungsträger für eine neue Wirtschaftsform. Das Paradebeispiel für ein erfolgreiches Startup ist "Airbnb", ein Anbieter für die weltweite Buchung und Vermietung von privaten Unterkünften. Das Unternehmen aus San Francisco gilt als der Pionier der "Sharing Economy". Nach nur sechs Jahren nach der Gründung wird der Wert des Unternehmens auf zehn Milliarden Dollar geschätzt. Auch in der Mega-City Seoul in Südkorea glaubt man an die positiven Effekte der "Sharing Economy". Hier wird die Kultur des Teilens von oben verordnet. Angeschoben vom Bürgermeister hofft die Stadt mit Hilfe eines politischen Programmes und der Förderung gezielter Bereiche in der "Sharing Economy" die sozialen Probleme der Stadt in den Griff zu bekommen. In Deutschland scheint die Politik das Phänomen der "Sharing Economy" bisher nur bedingt verstanden zu haben und eher als Bedrohung denn als Chance zu sehen. Der Film von Autor Jörg Daniel Hissen macht deutlich: Wir erleben einen fundamentalen Wandel. Weltweit wird die "Sharing Economy" von Regierungen gefördert oder auch behindert. Eines scheint sicher: die "Sharing Economy" - als Folge der digitalen Revolution - wird das Leben und Konsumieren grundlegend verändern. Tauschen statt kaufen, leihen statt besitzen, so das Motto der sogenannten Sharing Economy. Angetrieben von der digitalen Revolution, haben sich weltweit neue Formen des Konsumierens und Wirtschaftens entwickelt. Ist die Sharing Economy längst mehr als ein Trend? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sharing - Economy

