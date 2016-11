3sat 22:25 bis 01:05 Drama Die Treue der Frauen F, P 2000 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Eine Fotografin zerreißt sich zwischen einem Ehemann, den sie liebt aber nicht begehrt, und einem jungen Draufgänger, den sie begehrt aber nicht liebt. Andrzej Zulawskis extreme Figurenzeichnung und zugespitzte Dramaturgie in dieser schicksalshaften Liebesgeschichte fasziniert und polarisiert wie gewohnt. Die junge begabte Fotografin Clélia wird von dem Skandalpresse-Magnaten Rupert MacRoi angeheuert, um das Image seines Unternehmens aufzupolieren. Clélia lernt in Ruperts Hofstaat den sanften und fürsorglichen Herausgeber Clève kennen, der sich leidenschaftlich in sie verliebt und seine geplante Hochzeit mit der Nichte des Unternehmers absagt, um Clélia einen Heiratsantrag zu machen. Trotz aller Unterschiede zwischen ihnen nimmt Clélia den Antrag an. Doch dann lernt sie den wilden Némo kennen, der ihre Liebe zur Fotografie teilt und waghalsige Recherchen zu illegalem Organhandel betreibt. Obwohl es ihr schwerfällt, widersteht Clélia den dauernden Avancen Némos. Clève jedoch will das nicht glauben, und mit seiner ungerechtfertigten Eifersucht beginnt ein Strudel von Ereignissen, der droht, alle Beteiligten in die Tiefe zu reißen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sophie Marceau (Clélia) Pascal Greggory (Clève) Guillaume Canet (Némo) Michel Subor (Rupert MacRoi) Magali Noël (Clélias Mutter) Marc François (Saint-André) Edith Scob (Diane) Originaltitel: La Fidélité Regie: Andrzej Zulawski Drehbuch: Andrzej Zulawski Kamera: Patrick Blossier Musik: Andrzej Korzynski Altersempfehlung: ab 16