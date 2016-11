3sat 09:45 bis 10:15 Magazin nano Die Welt von morgen Null Emissionen - der klimaneutrale Campus der Leuphana Universität Lüneburg / Fleischkonsum und Evolution - hat uns Fleisch erst zum Menschen gemacht? A, D, CH 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Null Emissionen - der klimaneutrale Campus der Leuphana Universität Lüneburg Der Ausstoß von Treibhausgasen muss reduziert werden, um die globale Temperatur im Rahmen zu halten. Darüber sind sich alle einig. Doch viele innovative Projekte, die das Ziel ganz konkret verfolgen, sind häufig nicht in der breiten Öffentlichkeit bekannt. So auch eine Initiative der Leuphana Universität in Lüneburg. Die Universität hat das Ziel kein CO2 mehr auszustoßen. Und zwar für alles, was mit der Uni verbunden ist, also die Beheizung oder auch Dienstreisen. Dazu will sie jetzt einen neuen Tiefenspeicher bauen. Fleischkonsum und Evolution - hat uns Fleisch erst zum Menschen gemacht? Forscher vermuten, dass bei der Entwicklung des modernen Menschen das Essen von Fleisch, das Wachstum unseres Gehirns und die Entwicklung von Waffen und Werkzeugen Hand in Hand ging. Neueste Forschungsergebnisse belegen, dass frühe Menschen bereits schon viel früher Werkzeuge zur Fleischbearbeitung verwendet haben als bislang angenommen In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Ingolf Baur Originaltitel: nano