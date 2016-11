TNT Comedy 12:05 bis 12:30 Comedyserie Men at Work Fett weg USA 2012 16:9 Merken Tyler ist begeistert, als er eines Tages die Chance erhält, sein großes Idol aus Jugendtagen kennenzulernen. Bald schlägt Tylers Freude jedoch in Frust um, denn Gibbs versteht sich wesentlich besser mit dem Idol als er selbst. Milo hat andere Sorgen: Er hat eine Erfindung gemacht und ist dringend auf der Suche nach Geldgebern, obwohl das Produkt noch gar nicht marktreif ist ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Danny Masterson (Milo) Michael Cassidy (Tyler) Adam Busch (Neal) Meredith Hagner (Amy) James Lesure (Gibbs) William Baldwin (Shepard Peters) Sam Anderson (James Wilson) Originaltitel: Men at Work Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Lon Zimmet, Dan Rubin Kamera: Patti Lee Musik: John Swihart

