TNT Comedy 07:50 bis 08:15 Comedyserie Keine Gnade für Dad Mein Baby kriegt ein Baby USA 2002 16:9 Merken Sean dreht völlig durch, als er im Müll einen Schwangerschaftstest findet. Natürlich geht er sofort davon aus, dass der von Tochter Lily stammt, schließlich haben auch er und Claudia so früh ihr erstes Kind bekommen. Jimmy hat indes einen Pickel und ist besorgt, dass der Mitesser nie mehr verschwinden wird. Und Lily lässt sich ein Tattoo stechen, von dem ihre Eltern nichts mitbekommen sollen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Richard Riehle (Walt Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Blanchard Drehbuch: Bill Martin, Mike Schiff, Natasha Goldstone Kamera: Thom Marshall, Thomas Marshall Musik: Ween Altersempfehlung: ab 6

