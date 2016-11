KI.KA 20:35 bis 21:00 Dokusoap Die Jungs-WG Sommer. Sonne. Elternfrei. D 2015 Stereo 16:9 HDTV Merken Die WG-Jungs als Lebensretter? Leroy, Luc, Nils, Ole und Robin wollen bei einer Segelregatta ihr Können beweisen. Doch dafür müssen sie erst einmal ihren Rettungsschwimmer-Schein machen. Auch in Folge 14 suchen die Fünf aus der Jungs-WG wieder ihr Glück bei den Mädchen rund um den Gardasee. Vielleicht klappt es ja beim Beach-Volleyball mit dem Urlaubsflirt. Endlich unabhängig und erwachsen und der erste Urlaub ohne Eltern! Viele Kinder träumen davon: Spaß ohne Ende, und nur tun, worauf man wirklich Lust hat. Aber wie fühlt sich der Ferientraum an, wenn er Wirklichkeit wird? Die Jungs-WG gibt wieder fünf Jugendlichen die Chance, einen Monat Urlaub ohne Eltern auszuprobieren. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Die Jungs-WG Regie: Tobias Zydra Drehbuch: Tobias Zydra