KI.KA 20:10 bis 20:35 Reportage Das erste Mal - USA! Louisa und Philipp in Miami D 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Louisa und Philipp in Miami: Florida ist geprägt durch das Leben am Wasser: wunderschön auf der einen Seite in der Hurrikan-Zeit aber auch manchmal sehr gefährlich. Louisa und Philipp helfen in einem Heim für obdachlose Menschen in Miami, begegnen einem 11-jährigen Fotomodel und schwimmen begeistert mit Delfinen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Das erste Mal - USA! Regie: Georg Bussek, Bettina Herzer Drehbuch: Georg Bussek, Bettina Herzer