Lenas Ranch Wettkampf im Schnee / Das Poloturnier F, D 2012-2016 Wettkampf im Schnee: Nico und Lena nehmen an einem besonderen Wettbewerb teil: Beim so genannten "Skijöring" werden die Teilnehmer auf Skiern von ihren Pferden gezogen und müssen einen Parcours absolvieren. Nico ist großer Favorit, doch dann gibt er ausgerechnet seiner Konkurrentin Samantha Nachhilfe beim Sprung von der Rampe. Als Lena und die anderen davon erfahren, zeigen sie kein Verständnis. Insbesondere Anna ist sauer auf Nico, schließlich setzt er damit seinen Sieg und den Preis aufs Spiel, eine Reise nach Grönland. Das Poloturnier: Auf dem Hofgut der Cavalettis findet ein Poloturnier statt. Damit das Fohlen von Samanthas Pferd Bonbon nicht als Preis an das Team der gemeinen englischen Favoritin Beverly geht, kämpfen Lena und ihre Freunde Seite an Seite mit ihrer größten Rivalin und bilden ein eigenes Poloteam. Tatsächlich gelingt es ihnen, sich zusammenzuraufen und das Finale zu erreichen. Doch das Team um Beverly ist seit Jahren ungeschlagen. Und Samantha und Anna keifen sich immer häufiger an, sodass der Sieg in weite Ferne rückt.