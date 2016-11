KI.KA 14:10 bis 15:00 Jugendserie Schloss Einstein D 2014 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Raphael und Daphne geben bei den Einstein-Games kein gutes Team ab. Tommy gibt sich als Tobias Freundin aus zumindest im Internet. David und Pippi stehlen Hubertus die Show, als sie nach den Einstein Games gemeinsam auftauchen. Die Einstein-Games stehen vor der Tür. Das ist die Gelegenheit für Raphael Daphne zu besiegen und ihr zu zeigen, dass er sportlich was drauf hat. Leider wollen weder Dominik noch Nils in Raphaels Mannschaft, so dass dieser zu Beginn der Spiele noch ohne Mitspieler dasteht. Auch Daphne und Roxy fehlt noch ein Mitspieler und so sind die drei gezwungen, gemeinsam als Team anzutreten. Der Wettkampf beginnt und Raphael und Daphne nutzen jede Gelegenheit sich gegenseitig anzustänkern. Tobias freut sich riesig, dass seine Freundin Marike endlich wieder eine Mail geschickt hat, auch wenn ihn ihr neuer Schreibstil irritiert. Tommy sucht nach Ausreden für Marike, denn was Tobias nicht einmal ahnt: Tommy schreibt statt Marike. Um den Schwindel nicht auffliegen zu lassen, muss sich Tommy also anstrengen und so romantisch wie Marike "texten". Das ist gar nicht so einfach und am Ende verpasst Tommy deswegen sogar die Einstein-Games... David lädt Pippi zu einer Spritztour auf seinem Moped ein. Nach langem Hin und Her willigt Pippi nur unter der Bedingung ein, dass sie gemeinsam Hubertus eins auswischen wollen.Pippi fühlt sich immer mehr zu David hingezogen. Raphael wird klar, dass er sich in die zwei Jahre ältere Daphne verliebt hat. Jonny hat es satt, zum Gespött der Schule gemacht zu werden. Pippi ist verunsichert, da David plötzlich nett zu ihr ist. Sie weiß nicht, wie sie sein Verhalten einordnen soll und schafft erst einmal Distanz. Auch ihren Freundinnen gegenüber ist sie nicht bereit, etwas preis zu geben. David hingegen fühlt sich wohl mit Pippi, auch wenn er gerade Probleme mit Direktor Berger hat. Als Pippi David nochmal bittet, sich nicht mit Berger anzulegen, platzt David der Kragen. Er wirft Pippi vor, keine eigene Meinung zu haben und es immer allen Recht machen zu wollen. Pippi soll endlich lernen, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Trotzig sagt Pippi ein zweites Date einfach ab. Raphael ist völlig ratlos. Die zwei Jahre ältere Daphne aus der Box-AG geht ihm nicht mehr aus dem Kopf. Er ist tatsächlich mit dem Verliebtheitsvirus infiziert. Aber was kann er genau machen, um ihre Aufmerksamkeit zu erreichen? Mädchen in Daphnes Alter wollen ja einen richtigen Kerl haben. Er lässt sich von Nils und Dominik Tipps geben, wie er der Auserwählte für Daphne werden kann. Jonny ist am Boden zerstört. Einst war er ein gefeierter Star in der Volksmusikszene und nun führt er die Bunny-Liste an. Eine Liste der schönsten Mädchen auf Einstein. Ständig muss er sich Hasenwitze anhören und niemand nimmt ihn ernst. Doch dann hat er die Idee, wie er das Blatt wenden könnte - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Oskar Kraska McKone (Raphael Nägli) Yannick Rau (Dominik von Blumenberg) Helene Mardicke (Roxanne "Roxy" Wildenhahn) Marie Borchardt (Pia Pigalke) Hugo Giessler (Hubertus Müller-Kehlbach) Paul Hartmann (Johannes Enns) Johna Nely Núnez Fontaine (Daphne Leandros) Originaltitel: Schloss Einstein Regie: Severin Lohmer Drehbuch: Karen Riefflin Musik: Andreas Bicking, Tonbüro Berlin