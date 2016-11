KI.KA 12:05 bis 12:25 Trickserie Tabaluga Mama Arktos D, AUS 1996-2003 Stereo Live TV Merken Mama Arktos: Auf ihrem Weg in das Tal des Windes finden Tabaluga und seine Freunde ein verlassenes Ei und kümmern sich darum. Als Arktos die Bemühungen um das Ei beobachtet, glaubt er, dass er das nächste Zeichen sein muss und klaut es. Aus dem Ei schlüpft ein Krokodil-Baby, das Arktos für seine Mutter hält. Zur gleichen Zeit trifft Tabaluga die Krokodil-Mutter, die sehr gereizt und bissig ist. Sie will ihr Baby wiederhaben. Tabaluga führt die aufgebrachte Krokodil-Mutter zur Arktos, der das Baby am Strand in der Nähe des Wassers verstecken kann. Das Baby wird unglücklicherweise von einer Welle ergriffen und aufs offene Meer getrieben. Die Krokodil-Mutter versucht es zu retten, aber eine große Welle droht, ihr Baby zu "verschlucken". Glücklicherweise ist Tabaluga rechtzeitig zur Stelle. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Dietmar Wunder (Tabaluga) Santiago Ziesmer (Digby) Frank Ciazynski (Arktos) Eberhard Prüter (James) Stefan Krause (Kayo) Originaltitel: Tabaluga Regie: Yoram Gross Drehbuch: Phil Sanders, Susan Beak, Geoff Beak, John Palmer Musik: Peter Maffay, Peter Wagner, Andy Sedlmaier, Titellied gesungen von Peter Maffay "Nessaja"

