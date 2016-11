KI.KA 09:55 bis 10:18 Trickserie Au Schwarte! - Die Abenteuer von Ringel, Entje und Hörnchen Nächtlicher Trubel USA 2003 Stereo Live TV Merken Nächtlicher Trubel: Ringels Vater will zum Angeln fahren. Nachdem er Ringel, Entje und Hörnchen von dem geheimnisvollen Wassermann erzählt hat, dem er eines Morgens auf dem See begegnet ist, wollen die Drei natürlich unbedingt mit. Das will sich Ringels Vater noch einmal überlegen, wenn, ja wenn sich die Kinder gut benehmen. Vor lauter Aufregung können die Freunde nicht einschlafen und wecken dadurch das ein oder andere Mal die Erwachsenen. Und jedes Bemühen, alles wieder gut zu machen, endet in einem noch größeren Chaos! Es bleibt spannend bis zum Schluss, wer alles mit zum Angeln darf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Sprecher: Christian Zeiger (Ringel) Andreschka Großmann (Entje) Sebastian Schulz (Hörnchen) Roland Hemmo (Willy) Hasso Zorn (Opa) Friedel Morgenstern (Molly) Hans-Jürgen Dittberner (Patrick) Originaltitel: Jakers! The Adventures of Piggley Winks Regie: John Over Drehbuch: Sindy McKay, Tom Mason, Dan Danko Musik: Mike Tavera, Steve Marson, Geoff Levin, Harriet Schock