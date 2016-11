KI.KA 06:10 bis 06:15 Magazin Kikaninchen D 2016 Stereo 16:9 HDTV Merken Kikaninchens Fantasie ist grenzenlos und so wird aus einer klappernden Murmeldose eine Rassel für das Affenbaby. Sofort machen sich Anni und Kikaninchen auf den Weg in den Schnipsel-Dschungel. Dort schreit das Affenbaby ohne Pause; selbst die Rassel kann es nicht beruhigen. Was hat es bloß? Es ist müde und kann nicht schlafen! Anni und Kikaninchen versuchen dem kleinen Racker zu helfen: "Schlaf, Äffchen, schlaf?" KiKANiNCHEN immer montags bis freitags zwischen 6:10 Uhr und 10:25 Uhr In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Kikaninchen Regie: Manuela Stacke, Ute Hilgenfort, Markus F. Adrian Drehbuch: Anke Klemm, Sandra Kasunic, Carmen d'Avis, Anna Knigge, Robert Rausch, Roland Fauser, Paul Schwarz Musik: Udo Schöbel