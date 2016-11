National Geographic 17:40 bis 18:30 Dokumentation Highway Thru Hell: Extremrettung in Kanada Ein Mann, ein Truck CDN 2014 2016-11-04 11:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Dumm gelaufen für "Jamie Davis' Heavy Rescue": In British Columbia gibt es einen schweren Unfall. Ein Truck, der bis oben hin mit Wein beladen ist, bricht auseinander - keine 24 Stunden, nachdem Jamie sich entschlossen hat, seinen wichtigsten Einsatzwagen nach Alberta zu überführen. Also bleibt Howie gar nichts anderes übrig, als diese Monsterbergung allein zu meistern. Auch Al und Adam erleben eine höllische Nacht: Auf zwei verschiedenen Highways ist es zu mehreren Unfällen gleichzeitig gekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dave Pettitt (Narrator) Originaltitel: Highway Thru Hell Regie: Alex Gower-Jackson, Tim Hardy, Brad Quenville, Matthew Shewchuk Drehbuch: Mark A. Miller, Catharine Parke Musik: Christopher Nickel