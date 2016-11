FOX 13:45 bis 14:45 Actionserie Undercover Zori BUL 2012 Stereo 16:9 HDTV Merken Tochter Zori bereitet Popov große Sorgen. Sie verschwindet häufig für längere Zeit und das könnte gefährlich werden. Mit Ihrer Freundin Assya nimmt sie an einer Misswahl in einem Luxushotel in den Bergen teil, bei der Ivo seine Finger im Spiel hat. Die Veranstaltung läuft aus dem Ruder und Zori gerät in Lebensgefahr. Ivo gibt den Befehl, sie zu töten, doch da bekommt er es mit Rossen zu tun. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Zahary Baharov (Ivo) Mihail Bilalov (Petyr Tudjarov - Djaro) Teodora Duhovnikova (Elitsa Vladeva) Kiril Efremov (Tisho) Lilia Marvilya (Margarita Popova) Milena Nikolova (Adriana) Vladimir Penev (Popov) Originaltitel: Pod Prikritie Regie: Zoran Petrovski Kamera: Alexander Stanishev