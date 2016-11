Spiegel TV Wissen 09:35 bis 10:20 Reportage Exportschlager Milch - Wie die Globalisierung Einzug hält im Kuhstall D 2014 Merken Exportschlager Milch: Deutschland ist Europameister in Sachen Milch. Kein anderes Land der EU exportiert so viel Milch in alle Welt. Die Nachfrage steigt seit Jahren und ist zugleich Ausdruck einer enormen Globalisierung der Milcherzeugung. Die Zahl der Milch-Höfe ist seit 1990 um zwei Drittel gesunken. Gleichzeitig liefern Kühe immer mehr Milch, nicht selten über 100.000 Liter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Exportschlager Milch - Wie die Globalisierung Einzug hält im Kuhstall